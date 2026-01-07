Siria: fuerzas kurdas desmienten presencia militar en Alepo

Lo reveló comunicado publicado recientemente por la cúpula de las fuerzas kurdas-sirias, que afirmaba que ambas zonas de Alepo "no representan en absoluto una amenaza militar" ni pueden utilizarse como bases para ataques contra la ciudad.

Las fuerzas kurdas también califican de "falsas e inventadas" las acusaciones difundidas por las facciones de Damasco acerca de presuntos preparativos militares en ambos barrios, y describieron dichos informes como un pretexto para justificar el asedio de seis meses, los bombardeos y la violencia contra la población civil.

Las fuerzas kurdo-sirias puntualizan haberse retirado ya de Alepo en un modo público y documentado, basándose en un acuerdo claro, transfiriendo la seguridad a las fuerzas de seguridad interna, bajo las órdenes de la Sharaa. (ANSA).