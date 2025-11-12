Siria investiga un robo de antigüedades "de valor incalculable" en el Museo Nacional de Damasco

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Siria han abierto una investigación en torno a un robo de antigüedades en el Museo Nacional de la capital, Damasco, de donde fueron sustraídas varias estatuillas y otros artefactos de "un valor incalculable", sin que por ahora se hayan producido detenciones.

El Ministerio de Cultura sirio ha señalado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que el titular de la cartera, Muhamad Yasín al Salé, ha recibido la orden de crear un "comité especializado de juristas y arqueólogos" para inspeccionar la situación y crear un inventario para determinar qué ha sido robado.

Así, ha especificado que este comité estará encargado de "supervisar la preparación de un estudio técnico detallado sobre necesidades técnicas, humanas, logísticas y de otro tipo para garantizar la protección del museo y la preservación de su contenido", antes de afirmar que el museo habría sido objeto de "saqueos planificados durante el antiguo régimen".

"Se colocaron piezas falsas en lugar de piezas originales saqueadas en beneficio de mafias vinculadas al régimen derrocado", ha asegurado, en referencia a la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 a causa de una ofensiva relámpago de yihadistas y rebeldes encabezados por el grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS).

En este sentido, ha indicado que "estas operaciones aumentaron después del año 2011, cuando estas redes, junto con los servicios de seguridad y personas influyentes del régimen de Assad, aprovecharon las condiciones que acompañaron a la revolución siria y completaron sus proyectos de contrabando y comercio de antigüedades sirias".

"Después de la liberación, el Estado, representado por el Ministerio de Cultura y las autoridades competentes, quiso poner fin a cualquier intento de robo o manipulación de antigüedades", si bien ha reconocido que estos incidentes "se han repetido en muchas zonas de Siria", incluido el reciente robo en el museo de Damasco.

El ministerio ha subrayado que las piezas sustraídas "son de un valor incalculable por importancia cultural, dado que se remontan a la época clásica", antes de insistir en que las investigaciones están siendo llevadas a cabo, en coordinación con el Ministerio del Interior, para "descubrir a los responsables y arrestarlos".