Siria.- Jordania confirma su participación en los bombardeos de represalia contra Estado Islámico sobre Siria

MADRID, 20 dic. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Aéreas de Jordania han confirmado que han participado en los bombardeos de represalia lanzados por la coalición internacional sobre supuestos objetivos de Estado Islámico en territorio sirio después de la muerte de tres estadounidenses en una acción de un presunto miembro del grupo cerca de Palmira el pasado 13 de diciembre.

"La Real Fuerza Aérea de Jordania participó al amancer del viernes en una operación de ataques de precisión contra varios objetivos del grupo terrorista Daesh (Estado Islámico) en zonas del sur de Siria", ha informado el Ejército, según recoge la agencia de noticias jordana Petra.

El comunicado destaca que "la participación de Jordania junto a Estados Unidos, se enmarca en las operaciones de la Coalición Global contra el Daesh, a la que se ha sumado recientemente el Gobierno de Jordania".

Forma parte además de la "guerra contra el terrorismo" y pretende "evitar que los grupos terroristas aprovechen estos lugares para ser una amenaza de seguridad contra Siria y la región". En ese sentido, señala que "el grupo terrorista Daesh ha estado trabajando para recuperar su capacidad en el sur de Siria".

Estados Unidos lanzó sus ataques en respuesta al ataque perpetrado durante el fin de semana pasado en la provincia siria de Palmira que se saldó con la muerte de tres estadounidenses, incluidos dos efectivos de la Guardia Nacional de Iowa y un intérprete civil. Por el momento no hay un balance oficial de estos ataques de la coalición, pero el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos ha informado de cinco presuntos miembros de Estado Islámico muertos.

El Mando Central del Ejército de EEUU, el CENTCOM, ha informado que la operación ha incluido más de 100 equipos de munición de precisión "dirigidos contra infraestructuras y depósitos de armas conocidos" de Estado Islámico, a través del uso de aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería.