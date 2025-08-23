Siria: La Comisión Electoral siria relega a Sueida y las regiones kurdas en las próximas elecciones legislativas

MADRID, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Suprema para las Elecciones de la Asamblea Popular siria ha planteado posponer la celebración de las elecciones legislativas previstas para septiembre en las regiones de Sueida --tras los conflictos entre milicias drusas y beduinas-- y en la Rojava, la parte siria del Kurdistán, controlada por las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

Un portavoz del organismo electoral ha confirmado que la votación no se celebrará en estas dos zonas en declaraciones a la televisión kurdo-iraquí Rudaw y también la televisión siria Siria TV ha confirmado esta información.

En concreto, Siria TV cita un documento oficial de la Comisión en el que se prevé aplazar los comicios en Sueida, Hasaka y Raqa --gobernada por la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES)-- por motivos de seguridad. El portavoz de la Comisión, Nawar Najma, ha explicado a Siria TV que este aplazamiento busca que haya "una representación justa" de estas tres provincias y por ello se reservarán los escaños correspondientes hasta que se vote.

La Comisión ha tomado la decisión para garantizar "que existan las condiciones adecuadas y una situación de seguridad" para el proceso electoral, ha apuntado Najma.

La nueva legislación electoral veta a antiguos ministros y gobernadores del régimen del depuesto presidente Bashar al Assad, por lo que no podrán ser candidatos a diputado. "El sistema electoral provisional prohíbe que haya candidatos que defiendan la división, la secesión y que aspiren a apoyos externos, así como a simpatizantes del antiguo régimen", según la normativa.

La nueva Asamblea Popular tendrá 210 miembros, dos tercios elegidos conforme a la nueva normativa y un tercio asignado a las distintas gobernaciones en función de su población. La votación está prevista entre el 15 y el 20 de septiembre.