Siria.- La ONU alerta sobre "decenas de secuestros y desapariciones forzosas" en Siria desde la caída de Al Assad

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

Naciones Unidas ha alertado este viernes sobre las informaciones en torno a "decenas de secuestros y desapariciones forzosas" durante los once meses posteriores a la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 y ha pedido que se aclare "urgentemente" el paradero de estas personas y los desaparecidos durante los cerca de 25 años de mandato del expresidente.

"Once meses después de la caída del antiguo Gobierno en Siria, seguimos recibiendo informaciones preocupantes sobre decenas de secuestros y desapariciones forzosas, que se suman a las más de 100.000 personas desaparecidas bajo el régimen de Al Assad", ha dicho el portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Thameen al Keetan.

Así, ha reseñado que "desde la caída de Al Assad, algunas familias se han reunido con sus seres queridos, mientras muchas viven aún con el pesar de no saber dónde están o qué pasó con ellos". "El destino y paradero de todos los desaparecidos, tanto antes como después de la caída del anterior Gobierno, debe ser aclarada urgentemente", ha sostenido.

"Un caso emblemático reciente es la desaparición del voluntario de la Defensa Civil Siria Hamza al Amarin, quien desapareció el 16 de julio de 2025 mientras apoyaba una misión de evacuación humanitaria durante la violencia en Sueida. Sigue en paradero desconocido", ha lamentado.

Al Keetan ha expresado el apoyo del organismo a los trabajos de la Institución Independiente de Personas Desaparecidas en Siria y ha recalcado que "todos los actores armados, tanto los que ejercen el poder estatal como el resto, deben respetar y proteger a los trabajadores humanitarios en todo momento y lugar, tal y como exige el Derecho Internacional Humanitario".

"La rendición de cuentas y la justicia para todas las violaciones y abusos de los Derechos Humanos, pasados y presentes, son esenciales para que Siria construya un futuro duradero, pacífico y seguro para todo su pueblo", ha apostillado.

El país estaba gobernado desde diciembre hasta ahora por un Gobierno interino encabezado por el primer ministro Mohammed al Bashir, nombrado por un período de tres meses después de que la coalición formada por yihadistas y rebeldes tomara la capital, Damasco, en diciembre de 2024.

Posteriormente, Ahmed al Shara, conocido como 'Abú Mohamed al Golani', fue nombrado presidente de transición. Al Shara, jefe de la organización yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), se convirtió en líder 'de facto' del país después de que Al Assad huyera a Rusia tras la ofensiva relámpago de diciembre.