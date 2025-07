Siria: la ONU denuncia "graves violaciones de los DDHH", incluidas ejecuciones y secuestros, en los combates en Sueida

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - Naciones Unidas ha reclamado este viernes a las autoridades de Siria que garanticen una rendición de cuentas por los asesinatos y otras "graves violaciones de los Derechos Humanos" en Sueida (sur), incluidas ejecuciones sumarias, asesinatos arbitrarios, secuestros y saqueos, en el marco de los combates de los últimos días entre milicianos drusos y beduinos apoyados por tribus árabes y las fuerzas de seguridad. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha reiterado su llamamiento a "una nueva Siria que trabaje por todo su pueblo" y ha subrayado que el organismo ha recibido "informes creíbles" sobre "violaciones y abusos generalizados" en Sueida, antes de manifestar que "entre los presuntos responsables hay miembros de las fuerzas de seguridad y personas afiliadas con las autoridades interinas, así como otros elementos armados del área, incluidos drusos y beduinos". Así, ha afirmado que los combates "han provocado un desplazamiento masivo de población en la provincia, predominantemente drusa". "Este derramamiento de sangre y la violencia deben cesar, y la protección de todas las personas debe ser la máxima prioridad, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario", ha afirmado Turk, quien ha pedido "investigaciones independientes, rápidas y transparentes". "La incitación a la violencia y el discurso de odio, tanto en Internet como fuera, debe parar. Es crucial que se den pasos inmediatamente para repetir la repetición de este tipo de violencia", ha recalcado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "la venganza no es la respuesta" a las tensiones en la zona, que han incluido bombardeos israelíes contra posiciones de las fuerzas gubernamentales en Sueida e incluso en la capital, Damasco. La oficina de Turk ha desvelado que ha podido documentar el asesinato de al menos trece personas el 15 de julio a manos de "personas armadas afiliadas con las autoridades interinas que abrieron fuego de forma deliberada contra una reunión familiar", tras lo que ejecutaron a seis hombres cerca de sus hogares. Además, ha documentado humillaciones a drusos. "Mi oficina ha recibido testimonios de sirios angustiados que viven temiendo por sus vidas y las de sus seres queridos", ha resaltado Turk. "El despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado debería brindar seguridad y protección, no acrecentar el miedo y la violencia", ha lamentado. Por otra parte, ha expresado su preocupación por las informaciones sobre la muerte de civiles a causa de los ataques israelíes y ha esgrimido que "ataques como los lanzados en Damasco el miércoles suponen grandes riesgos para civiles y objetos civiles". "Esos ataques deben parar", ha manifestado, después de que Israel amenazara con continuar con estos bombardeos para "proteger" a los drusos en Siria. VETO A LA INTEGRACIÓN EN LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Turk ha abogado además por un proceso de veto para garantizar que los responsables de abusos de los Derechos Humanos no son integrados en las fuerzas de seguridad que están siendo levantadas tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 a raíz de una ofensiva de grupos yihadistas y rebeldes. "Este es un paso vital a la hora de reconstruir la confianza pública y avanzar en una transición amplia en Siria", ha argüido, antes de insistir en la necesidad de que las autoridades publiquen los resultados de la investigación sobre los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y milicianos chiíes leales a Al Assad. De esta forma, ha señalado que "unas investigaciones imparciales y exhaustivas sobre la reciente violencia también fortalecerían el proceso de justicia transicional en curso para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones y abusos del pasado". "Los sirios merecen verdad, rendición de cuentas y garantías de que tales violaciones no se repetirán", ha añadido. "Con la caída del gobierno anterior, los sirios han presenciado un momento de esperanza en un futuro mejor basado en los Derechos Humanos", ha dicho Turk, quien ha insistido en que "es responsabilidad de las autoridades interinas demostrar que este capítulo se definirá por los derechos, la justicia y la igualdad de protección para todos". El Observatorio Sirio para los Derechos humanos ha cifrado en 597 los muertos desde el inicio de los enfrentamientos la semana pasada entre los milicianos drusos y beduinos respaldados por tribus árabes y las fuerzas de seguridad, una situación que llevó a Israel a bombardear objetivos de las tropas gubernamentales en Sueida e incluso la sede del Ministerio de Defensa sirio en Damasco, amenazando con nuevas medidas para "proteger" a los miembros de esta minoría, también presente en Israel. Las autoridades instauradas tras la caída en diciembre del régimen de Bashar al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) han hecho frente a diversos problemas de seguridad, algunos de ellos de tinte sectario, pese a las promesas de Al Shara --líder del grupo yihadista HTS anteriormente conocido como Abú Mohamed al Golani-- para estabilizar la situación.