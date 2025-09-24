Siria: Las FDS acusan a fuerzas leales al Gobierno de Siria de "una escalada militar" tras un nuevo ataque en Alepo

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han acusado a las fuerzas leales a las autoridades de transición instauradas en Siria tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad de una "escalada militar" tras un nuevo ataque con drones contra una de sus posiciones en Deir Hafer, en la provincia de Alepo, que se ha saldado con la muerte de al menos uno de sus miembros.

"Uno de nuestros combatientes ha muerto hoy a causa de las heridas sufridas en un ataque perpetrado por facciones afines al gobierno de Damasco", han dicho en un comunicado, antes de señalar que en el mismo fueron empleados dos drones kamikaze, seguidos por un ataque "indiscriminado" con artillería que "alcanzó zonas habitadas por civiles" en Deir Hafer.

Asimismo, han resaltado que las fuerzas gubernamentales atacaron con artillería la localidad de Zubaidá, hiriendo a cuatro niños, en lo que describe como "una reafirmación de la insistencia de los grupos armados bajo el Ministerio de Defensa del Gobierno de Damasco a la hora de crear el caos y atacar a civiles de forma sistemática".

Las FDS han recordado que ocho civiles murieron el sábado en una "masacre" en Deir Hafer y han hecho hincapié en que "estos repetidos y brutales ataques constituyen una escalada militar destinada a desestabilizar la región, causar el miedo y desplazar por la fuerza a los residentes".

En este sentido, ha argüido que además "exponen la verdadera naturaleza de las facciones afiliadas al Gobierno, que siguen cometiendo crímenes atroces contra civiles indefensos mediante asesinatos y bombardeos indiscriminados, en flagrante violación de los acuerdos y entendimientos existentes con la administración de Damasco".

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, firmó el pasado 10 de marzo un acuerdo con el comandante de las FDS, Mazlum Abdi, para la reintegración de las instituciones autónomas kurdo-árabes del noreste del país al Estado sirio, si bien la aplicación del mismo ha sufrido retrasos y ha derivado en enfrentamientos esporádicos.

Las FDS --principal aliado de Estados Unidos en su operación contra Estado Islámico en Siria-- han defendido la necesidad de "un cese de todas las operaciones militares" tras la caída del régimen de Al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), liderado por Al Shara, entonces conocido por su 'nombre de guerra', Abú Mohamed al Golani.