Siria: Las FDS advierten de un incremento significativo de la actividad armada de Estado Islámico en los últimos meses

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), las milicias kurdo-árabes que controlan el noreste de Siria, han advertido este lunes de un aumento significativo de la actividad de Estado Islámico en la zona desde el 8 de diciembre de 2024 y en los meses que han transcurrido de 2025, hasta contabilizar 153 ataques. En estos ataques han muerto 30 combatientes de las FDS, doce más han resultado heridos y seis civiles han fallecido.

"Los últimos indicadores muestran que Estado Islámico sigue teniendo capacidad para perpetrar ataques esporádicos y planes complejos pese a la detención de un gran número de sus miembros y familiares", ha explicado el portavoz de las FDS, Abyar Daud, en un comunicado oficial de la organización. Por ello, ha advertido, la "presión operativa sostenida" y la "cooperación internacional" siguen siendo "esenciales" para "poner fin de forma definitiva y segura a esta batalla", en referencia al apoyo de Estados Unidos a la capacidad militar de las FDS, clave para la derrota de Estado Islámico en 2019.

Desde entonces, ha explicado Daud, Estado Islámico ha pasado de una entidad "paraestatal" a "una red de células y grupos guerrilleros con atentados, asesinatos y captación secreta". Daud ha destacado que las FDS han realizado en esos mismos meses 70 operaciones contra Estado Islámico en las que han sido detenidos 95 "terroristas", incluidos tres dirigentes del grupo, y han muerto seis "terroristas" más, incluidos dos líderes. Asimismo se ha incautado una significativa cantidad de armamento, munición y documentos de identidad.

Las FDS resaltan así la importancia de la colaboración internacional para "impedir que vuelva Estado Islámico" y por ello piden "más apoyo operativo y logístico". Asimismo abogan por apoyo internacional a largo plazo para poner en marcha proyectos para recuperar a las comunidades y "cortar el paso a las ideologías extremistas".