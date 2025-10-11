Siria: Las FDS confirman que viajarán pronto a Damasco para negociar su incorporación al Ejército unificado sirio

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

El comandante de las milicias kurdas árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), el "ejército" 'de facto' de la región siria de la Rojava, en el noreste del país, ha anunciado el viaje de una delegación a Damasco en los próximos días para negociar su integración al Ejército unificado y poner fin a meses de crisis en la Siria de posguerra.

Las FDS se han mostrado extremadamente reticentes a incorporarse a las filas que lidera el antiguo líder yihadista y ahora presidente sirio, Ahmed al Shara. Prueba de ello han sido recientes combates que terminaron el pasado martes con un alto el fuego "en todos los frentes", después de un acuerdo similar a nivel local tras los combates registrados el lunes en la ciudad de Alepo (norte).

Las autoridades de Damasco y las FDS firmaron en marzo un acuerdo de conciliación que sigue sin ser aplicado en su totalidad, lo que ha derivado en tensiones y enfrentamientos esporádicos que el comandante de las milicias kurdas, Mazlum Abdi, pretende subsanar.

"Se está formando un nuevo Ejército en Siria y debemos ocupar nuestro lugar en su formación", ha manifestado durante una ceremonia de aniversario de la creación de las FDS.

"Nuestra delegación visitará Damasco en los próximos días y comenzaremos el proceso de fusión de Hezbolá y el Ejército sirio con el Ministerio de Defensa sirio", ha añadido en declaraciones recogidas por la agencia kurda Rudaw.