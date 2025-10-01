Siria: Las FDS denuncian un nuevo ataque de "grupos afiliados" a las fuerzas gubernamentales en el noreste de Siria

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), encabezadas por milicias kurdo-árabes, han denunciado este miércoles un nuevo ataque perpetrado por "grupos armados afiliados" a las fuerzas gubernamentales en la gobernación de Alepo, en el norte del país, sin que por ahora haya información sobre bajas.

"Desde esta mañana, grupos armados afiliados al Gobierno de Damasco han continuado atacando sistemáticamente la presa de Tishrin y sus alrededores con armamento pesado, incluidos tanques y artillería. Los proyectiles han impactado directamente en la presa, así como viviendas de los trabajadores y aldeas circundantes", reza un comunicado.

Las FDS han advertido de que estos ataques "representan una grave amenaza para la vida de los civiles y expone instalaciones vitales a un peligro catastrófico". Así, han señalado que "se producen en un momento en que la situación exige calma", amenazan con "una peligrosa escalada" y suponen "una flagrante violación de los acuerdos de alto el fuego".

"Su continuación solo generará mayor tensión y amenazará la estabilidad en la región", han asegurado las FDS, que han responsabilizado "plenamente" a Damasco de "estas violaciones y de las graves consecuencias que puedan acarrear". A su vez, han reafirmado su derecho a la legítima defensa "contra cualquier amenaza o ataque".

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres pero con informantes en el país árabe, ha señalado por su parte que los grupos "afiliados" al Gobierno de transición han intensificado sus ataques en Alepo. Así, ha informado de que han erigido varios montículos de tierra y han bloqueado carreteras principales, con el fin de bloquear la comunicación entre barrios.

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, firmó el pasado 10 de marzo un acuerdo con el comandante de las FDS, Mazlum Abdi, para la reintegración de las instituciones autónomas kurdo-árabes del noreste del país al Estado. Sin embargo, las FDS --principal aliado de Estados Unidos en su operación contra Estado Islámico en Siria-- han defendido la necesidad de "un cese de todas las operaciones militares" tras la caída del régimen de Bashar al Assad.