Siria: Las fuerzas kurdas impiden una "fuga masiva" de un campamento con familiares de miembros de Estado Islámico

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad de las autoridades semiautónomas kurdas en Siria han asegurado este miércoles haber impedido una "fuga masiva" de familiares de "terroristas" del grupo yihadista Estado Islámico en el campamento de desplazados de Al Hol. Las Fuerzas de Seguridad Interna, parte de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), han señalado en un comunicado que un total de 56 "familias" de yihadistas "intentaron escapar usando un vehículo de gran tamaño", antes de afirmar que este intento fue impedido por la "vigilancia constante" en las instalaciones.

Así, ha detallado que sus fuerzas "vieron a un gran número de personas subirse al vehículo de forma sospechosa", lo que derivó en el inicio de una operación de seguimiento que terminó cuando el vehículo intentó cruzar la principal puerta de entrada, donde todos sus ocupantes "fueron detenidos".

"Los detenidos han sido entregados al departamento especial de seguridad para una investigación extensa con el objetivo de determinar las circunstancias de esta fallida operación", ha manifestado el organismo, que ha prometido "mantener la seguridad" y "evitar cualquier acto que amenaza la seguridad del campamento y de la región".

La AANES y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han reclamado en numerosas ocasiones a los países cuyos ciudadanos están en Al Hol que procedan a su repatriación, si bien los distintos Estados se han mostrado reacios y han ralentizado los procesos argumentando motivos de seguridad, en medio de denuncias sobre las malas condiciones de vida en las instalaciones, en las que hay decenas de miles de personas.