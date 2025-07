Siria.- Más de 1000 muertos tras una semana de combates sectarios en Sueida (Siria)

MADRID, 20 Jul. 2025 (Europa Press) - Más de 1000 personas han muerto --194 de ellos civiles ejecutados-- en la última semana de violencia sectaria en la región de Sueida, en el sur de Siria, entre combatientes drusos y beduinos, según el último balance del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. En concreto, los fallecidos confirmados serían 1017, que se desglosan en 440 drusos muertos en Sueida, incluidos 104 civiles, con seis menores y 16 mujeres entre ellos. Los fallecidos entre las fuerzas de seguridad son 361, además de 18 beduinos y un miliciano libanés. Los bombardeos israelíes han provocado la muerte de 15 miembros de las fuerzas de seguridad sirias, tanto dependientes del Ministerio de Defensa como del Ministerio del Interior. Tres personas más, incluida una mujer y dos personas no identificadas han muerto en un bombardeo israelí sobre un edificio del Ministerio de Defensa. El balance incluye a un periodista y a 194 ejecutados, incluidos 28 mujeres, 8 menores y un anciano muertos a manos de efectivos de los ministerios de Defensa e Interior. Tres beduinos --incluidos una mujer y un niño-- han sido también ejecutados por milicianos drusos. Además, el Observatorio advierte de una crisis humanitaria por la falta de agua potable y suministro eléctrico, así como la escasez de alimentos y suministros médicos, por lo que muchos de los heridos "no están recibiendo el tratamiento adecuado". En particular, el Hospital Nacional de Suweida está "en condiciones trágicas", con las cámaras de refrigeración llenas de cadáveres y sin espacio para más ingresos. Hay cadáveres diseminados por el hospital desde hace varios días, lo que provoca un fuerte olor. En cuanto al conflicto, el Observatorio ha alertado de que medios de comunicación afines al Gobierno sirio y medios internacionales han difundido vídeos de supuestas masacres de beduinos atribuidas a milicianos drusos, de los que solo uno parece ser verdadero, según el grupo. El resto de vídeos son de ataques contra drusos o incidentes anteriores ocurridos en Siria o incluso en otros países. "Esta campaña ha provocado la movilización de las tribus árabes contra Sueida, lo que ha causado nuevos enfrentamientos en los últimos días, con más víctimas e incursiones en viviendas de civiles drusos", ha denunciado. Por último, el Observatorio ha pedido la creación de una comisión de investigación independiente de la ONU para "descubrir las violaciones de los Derechos Humanos y que rindan cuentas los responsables de este baño de sangre siria".