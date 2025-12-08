Siria.- Miles de personas salen a las calles en Siria para conmemorar el primer aniversario de la caída de Al Assad

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) -

Miles de personas han salido este lunes a las calles en Siria para celebrar el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al Assad, quien huyó a Rusia el 8 de diciembre de 2024 ante los avances de yihadistas y rebeldes desde la provincia de Idlib (noroeste), que lograron tomar la capital en cerca de dos semanas de ofensiva relámpago.

Las concentraciones han tenido lugar en Damasco y otras ciudades del país, coincidiendo con varios desfiles militares organizados por las nuevas autoridades, encabezadas por el líder de Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed al Shara, sin que por ahora haya informaciones sobre incidentes o problemas durante la celebración de estos actos.

El principal desfile militar ha tenido lugar en la autovía de Meze, en Damasco, a donde se ha desplazado el propio Al Shara junto a varios ministros para presenciar las celebraciones, a las que se han sumado miles de personas ondeando la nueva bandera del país, según ha informado la cadena de televisión siria Syria TV.

Estos desfiles han tenido lugar también en las provincias de Homs, Hama, Alepo, Idlib y Latakia, con el despliegue de helicópteros y paracaidistas, horas después de que el presidente de transición diera un discurso desde la Mezquita de los Omeyas de Damasco en el que prometió "reconstruir Siria como una nación fuerte".

Por su parte, el ministro del Interior sirio, Anas Jatab, ha afirmado que el país "se encuentra ante la historia" para "escribir una nueva página". "El amanecer de la liberación ha surgido después de la oscuridad a través de grandes sacrificios y hechos heroicos que no se borrarán de la memoria", ha apuntado en un mensaje en su cuenta en la red social X.

"En este glorioso día, os felicitamos por esta victoria y felicitamos a Siria por su regreso a su antigua gloria. Es un día de alegría y orgullo, pero debemos darnos cuenta de que la liberación no es el final, sino el comienzo de la batalla de la construcción", ha señalado, al tiempo que ha pedido "máxima conciencia y responsabilidad" frente a la "gran obligación nacional" en el marco de la transición.

La huida de Al Assad tuvo lugar después de casi catorce años de una guerra desatada por su cruenta represión de las protestas prodemocráticas al hilo de la 'Primavera Árabe'. El presidente de transición ha prometido tras su llegada al poder trabajar para acelerar la reconstrucción y reactivar la economía, sumida en una grave crisis.