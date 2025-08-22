Siria: Muere un miembro de las fuerzas de seguridad sirias tras un ataque de Estado Islámico en el este de Siria
Siria: muere un miembro de las fuerzas de seguridad sirias tras un ataque de Estado Islámico en...
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha anunciado este viernes la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad sirias tras registrarse un ataque suicida perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico en un puesto de control en la ciudad de Mayadin, ubicada en la región de Deir Ezzor, en el este del país. La organización, con sede en Londres e informantes sobre el terreno, ha detallado que uno de los dos atacantes suicidas, que viajaban a bordo de una motocicleta, ha detonado una carga explosiva, mientras que el otro ha muerto en el marco de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad sirias.
El ataque, registrado a las afueras de Mayadin, cerca de la frontera con Irak, se produce horas después de que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunciara que un importante miembro de Estado Islámico murió tras una incursión "exitosa" en la localidad de Atimah, en el noroeste de Siria, cerca de su frontera con Turquía.
