Siria: mueren cinco miembros de las FDS en un ataque de Estado Islámico en el este de Siria

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos cinco integrantes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han muerto en un ataque perpetrado por Estado Islámico en la provincia siria de Deir Ezzor, situada en el este del país, según han confirmado estas fuerzas kurdo-árabes, que ya han alertado en numerosas ocasiones del riesgo de resurgencia del grupo yihadista en Oriente Próximo.

Las FDS han detallado en un comunicado que el ataque fue perpetrado el jueves contra una de sus posiciones en la localidad de Bahra al Usta, antes de destacar sus fuerzas "lucharon con valentía y lealtad ante el ataque terrorista y pudieron desarticular el complot e imponer el control sobre el terreno".

"Hay en marcha operaciones para perseguir a los elementos terroristas con el objetivo de eliminarlos, garantizar la seguridad de los residentes y acabar con los puntos de peligro", han sostenido, al tiempo que han reiterado su compromiso a la hora de "proteger a los civiles y preservar la seguridad y la estabilidad" en el país.

"Nuestras unidades seguirán llevando a cabo operaciones organizadas y precisas para erradicar a células terroristas y desmantelar sus redes. Pedimos a todos los ciudadanos que cooperen con las fuerzas de seguridad para entregarles información que ayuden a mantener la seguridad", han zanjado.

Las FDS advirtieron el lunes de un aumento significativo de la actividad de Estado Islámico en la zona desde la caída el 8 de diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición del país asiático.