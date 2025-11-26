Siria.- Mueren cinco personas por una explosión en un depósito de armas en el noroeste de Siria

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos cinco personas han muerto y cerca de una decena han resultado heridas este miércoles a causa de una explosión registrada en un depósito de armas en la ciudad siria de Kafr Tajarim, situada en la provincia de Idlib (noroeste), sin que por ahora haya informaciones sobre la causa del suceso.

El director del Centro de Defensa Civil de la región de Harum ha especificado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión pública siria Ekhbariya TV que los equipos de rescate están aún trabajando en la zona, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

Los heridos son civiles que se encontraban trabajando en un olivar en el momento de la explosión, que ha causado importantes daños en la zona. Durante los últimos meses se han registrado varios incidentes similares, aparentemente por condiciones inseguras de almacenamiento de estas armas.