Siria.- Mueren cuatro miembros de las fuerzas de seguridad en un ataque en el noroeste de Siria

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - Al menos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad de Siria han muerto en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas en la provincia de Idlib, situada en el noroeste del país, según han confirmado las autoridades instauradas tras la caída hace más de un año del régimen de Bashar al Assad. El Ministerio del Interior sirio ha subrayado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que un quinto agente ha resultado herido en el ataque, perpetrado contra una patrulla cerca de la ciudad de Maaret al Numan, en la zona sur de la provincia. "Unidades de seguridad especializadas están llevando a cabo operaciones extensas de búsqueda en la zona para localizar a los implicados en el ataque", ha manifestado, antes de trasladar sus condolencias a sus familias. Por ahora no hay reivindicación de la autoría del ataque, que ha tenido lugar después de que dos soldados y un civil estadounidenses murieran en una emboscada tendida en la provincia de Homs (centro), un suceso achacado por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) al grupo yihadista Estado Islámico.