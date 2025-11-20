Siria.- Mueren dos militares sirios en un ataque atribuido a las FDS en el norte de Siria

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos dos militares sirios han muerto este jueves en un ataque atribuido a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), encabezadas por milicias kurdo-árabes, en una localidad ubicada en el distrito de Raqqa, en el norte del país.

La oficina de prensa del Ministerio de Defensa ha indicado en un comunicado recogido por la agencia de noticias SANA que "las FDS atacaron posiciones del Ejército en la zona de Madan después de medianoche, capturando varias posiciones tras un intenso bombardeo con diversos tipos de armamento".

"Esto provocó la muerte de dos soldados y heridas a otros. Nuestras fuerzas respondieron al fuego y lanzaron un contraataque directo, recuperando el control de las posiciones y expulsando a las fuerzas atacantes", ha asegurado la cartera ministerial.

Esta denuncia llega un día después de que las FDS aseguraran que habían derribado dos drones de Estado Islámico lanzados desde posiciones controladas por el Gobierno central al este de la ciudad de Raqqa, vinculando así a Damasco con el grupo yihadista.

Aunque el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, firmó el pasado 10 de marzo un acuerdo con el comandante de las FDS, Mazlum Abdi, para la reintegración de las instituciones autónomas kurdo-árabes del noreste del país al Estado sirio, la aplicación del mismo ha sufrido retrasos y ha derivado en enfrentamientos esporádicos.