Siria.- Mueren tres personas por una explosión en una mezquita en un barrio de mayoría alauí de Homs, Siria

MADRID, 26 dic. 2025 (Europa Press) -

Al menos tres personas han muerto este viernes a causa de una explosión registrada en una mezquita situada en un barrio de mayoría alauí de la ciudad siria de Homs, situada en el oeste del país, sin que por ahora haya detalles sobre el suceso.

Según las informaciones publicadas por la agencia estatal siria de noticias, SANA, la explosión ha tenido lugar en la mezquita Imam Alí ibn Abitalib, ubicada en el barrio de Uadi al Dahab.

Las autoridades no se han pronunciado por ahora sobre el incidente, que ha dejado además cinco heridos. Las fuerzas de seguridad se han desplegado en la zona, mientras que imágenes publicadas por medios sirios muestran daños en el interior de la mezquita.