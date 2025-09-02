Siria: mueren unas diez personas tras chocar un autobús y un camión cisterna en el noreste de Siria
Siria: mueren unas diez personas tras chocar un autobús y un camión cisterna en el noreste de Siria
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -
Alrededor de una decena de personas han muerto este martes a causa de la colisión de un autobús con un camión cisterna cargado con combustible en el noreste de Siria, concretamente en la zona controlada por las autoridades semiautónomas kurdas.
El suceso ha tenido lugar a primera hora del día en la carretera que conecta las localidades de Hasaka y Sahadad, en los alrededores de Xemayil, dejando al menos once muertos y varios heridos, según la cadena de televisión kurda Ronahi.
Por el momento se desconocen las causas del siniestro, sin que la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), que controla esta zona, se haya pronunciado sobre el siniestro y sin que se descarte que la cifra de muertos pueda aumentar en las próximas horas.
Otras noticias de Accidente de tránsito
- 1
Un hombre denunció que el hijo de un concejal kirchnerista le rompió la mandíbula porqué pensó que militaba para La Libertad Avanza
- 2
Maxi Salas y su sueño de jugar en River, el clásico con Racing y un eventual cruce con Rojo: “Se dice mucho que va a lastimar”
- 3
Adjudicaron el 81% de las vacantes de residencias tras el polémico examen: las especialidades más y menos elegidas
- 4
Gimena Accardi y Andrés Gil celebraron el final de su obra teatral y Nicolás Vázquez reaccionó: “Hermosa y única”