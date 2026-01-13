Siria ordena a las fuerzas kurdas retirarse de las zonas que controlan al Este de Alepo

El ejército de Siria ordenó pidió este martes a las fuerzas kurdas que se retiren de una zona que controlan al este de Alepo, tras haber expulsado a combatientes de dos barrios de esa ciudad en enfrentamientos la semana pasada.

La determinación suscita preocupaciones de que se produzcan más combates entre ambas partes, en momentos en que el gobierno sirio busca extender su autoridad por todo el país y se estanca el proceso para integrar la administración y las fuerzas kurdas al gobierno central.

En Qamishli, la principal ciudad kurda del noreste del país, miles de personas se manifestaron contra la violencia en Alepo.

La televisión estatal siria publicó un comunicado del ejército con un mapa que declaraba una amplia zona al este de la ciudad de Alepo como "zona militar cerrada" y señaló que "todos los grupos armados en esta zona deben retirarse al este del río Éufrates".

La zona comienza cerca de Deir Hafer, a unos 50 kilómetros al Este de Alepo y se extiende hasta el Éufrates así como hacia el sur.

El lunes, Siria acusó a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos y respaldadas por Estados Unidos, de enviar refuerzos a Deir Hafer y advirtió que en respuesta había enviado allí a sus propias tropas.

Las FDS son el ejército de facto de la administración semiautónoma kurda y controlan amplias zonas del norte y noreste del país, ricas en petróleo.

Un corresponsal de AFP vio el martes a fuerzas gubernamentales transportando refuerzos militares, incluidas baterías de defensa aérea y artillería, hacia Deir Hafer.

Sin embargo, las FDS negaron negaron el depliegue de su personal alrededor de Deir Hafer.

El gobierno de Siria tomó el control total de la ciudad de Alepo durante el fin de semana y evacuó a combatientes hacia zonas controladas por kurdos en el noreste del país.

Ambas partes se han acusado mutuamente de quién inició la violencia el martes pasado, que dejó decenas de muertos y desplazó a decenas de miles de personas