Siria pide a Líbano que entregue a oficiales de la era al-Asad tras un artículo de Reuters

Por Feras Dalatey y Maya Gebeily

DUBÁI, 14 ene (Reuters) -

Las ⁠autoridades sirias ⁠han pedido a las fuerzas de seguridad libanesas que entreguen planificación de insurgencias.

investigación ⁠de Reuters ‌detallara ​las tramas rivales

Al-Dabbagh, ayudante del jefe ​de la seguridad interna de la provincia ‌siria de Latakia, ‌bastión alauita, se ​reunió con el jefe de la inteligencia libanesa, Tony Kahwaji, y con el general de división Hasn Choucair, jefe de la Dirección General de Seguridad, y les presentó la lista ⁠de altos cargos buscados por Siria.

La visita se centró en ​recabar información sobre el paradero y la situación legal de los oficiales, así como en tratar de encontrar la forma de procesarlos o extraditarlos a Siria, según las ⁠fuentes sirias.

Lo describieron como una petición directa ​de una agencia de seguridad a otra, más que como una demanda de extradición.

oficiales. ‍Otros dos reconocieron haber recibido una lista de nombres, pero dijeron que no se trataba de oficiales de alto rango.

(Información de Feras Dalatey en ​Dubai y Maya Gebeily en Beirut; información adicional de Laila Bassam en Beirut; editado por Lori Hinnant; ‍editado en español por Paula Villalba)