Siria presenta un plan respaldado por EEUU y Jordania para garantizar la estabilidad en la región de Sueida

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, ha anunciado este martes un plan respaldado por Estados Unidos y Jordania para garantizar la estabilidad en la región de Sueida, ubicada en el sur del país, tras la violencia sectaria que estalló a mediados de julio entre milicias drusas y beduinas.

Al Shaibani ha detallado que el Gobierno liderado por el presidente de transición, Ahmed Al Shara, ha elaborado una 'hoja de ruta' que contará con un mecanismo tripartito en coordinación con Washington y Amán para supervisar su correcta implementación.

Entre los objetivos del plan se encuentra procesar a los responsables por los ataques a la población y a los bienes civiles; garantizar el flujo de ayuda humanitaria y médica, así como facilitar el regreso de las personas desplazadas por la violencia sectaria, que se saldó con cientos de muertos.

Asimismo, las autoridades sirias se han comprometido a restablecer los servicios esenciales, indemnizar a los afectados por la violencia e iniciar un proceso de reconstrucción. El plan también contempla determinar el paradero de las personas desaparecidas y secuestrados.

Por último, Al Shaibani ha explicado durante una rueda de prensa junto a su homólogo jordano, Ayman Safadi, y el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, que se llevará a cabo un "proceso de reconciliación interna" que cuente con la participación de todos los actores en Sueida.

En este sentido, Barrack ha afirmado que la estabilidad solo se logrará mediante la cooperación con todos los sectores del país y ha elogiado al Gobierno sirio por tomar "medidas históricas y prácticas" que garanticen la paz en Sueida.

Por su parte, Safadi ha expresado que Jordania apoya la recuperación y reconstrucción de Siria tras "años de destrucción y sufrimiento padecidos por el pueblo sirio". "Subrayamos la necesidad de exigir responsabilidades a los autores de violaciones humanitarias y de prestar ayuda", ha dicho, según la agencia de noticias SANA.

El Gobierno de transición sirio anunció a mediados de julio un frágil alto el fuego en la gobernación de Sueida y el despliegue de sus fuerzas de seguridad para preservar el cese de hostilidades tras semanas de combates entre beduinos afines a las autoridades de Damasco y milicias de la minoría drusa.