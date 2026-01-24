Siria prorroga el alto el fuego con las fuerzas kurdas, un respiro en medio de las tensiones

*

El nuevo acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 2000 GMT

*

Siria afirma que el alto el fuego tiene por objeto apoyar la operación de traslado de detenidos del EI a Irak

*

Las tropas gubernamentales se han apoderado este mes de franjas de territorio

Por Orhan Qereman y Khalil Ashawi

QAMISHLI, Siria, 24 ene (Reuters) - El alto el fuego de cuatro días entre el gobierno sirio y las fuerzas kurdas, que expiró el sábado por la noche, se ha prorrogado 15 días más, según informaron ambas partes, lo que supone un respiro en medio de las crecientes tensiones.

En las últimas dos semanas, las tropas gubernamentales han arrebatado a las Fuerzas Democráticas Sirias, dirigidas por kurdos, franjas de territorio en el norte y el este del país, en un rápido giro de los acontecimientos que ha consolidado el gobierno del presidente Ahmed al Sharaa.

Las fuerzas de Sharaa se estaban acercando a los últimos bastiones de las Fuerzas Democráticas Sirias a principios de esta semana, cuando anunció abruptamente un alto el fuego, dándoles hasta el sábado por la noche para deponer las armas y elaborar un plan para integrarse en el ejército sirio o reanudar la lucha.

A primera hora del sábado, un funcionario sirio dijo que las Fuerzas de Autodefensa no habían respondido a los intentos del gobierno de tenderles la mano, mientras que las Fuerzas de Autodefensa acusaron al gobierno de avanzar hacia una escalada de forma "sistemática" mediante la acumulación de fuerzas militares.

Sin embargo, alrededor de una hora antes de la medianoche, el ministerio de Defensa sirio anunció que sus fuerzas cesarían las operaciones militares durante otros 15 días para apoyar una operación estadounidense en curso de traslado de detenidos del Estado Islámico de Siria a Irak.

Las Fuerzas de Autodefensa dijeron en un comunicado que el acuerdo se ha alcanzado a través de la mediación internacional, "mientras continúa el diálogo con Damasco".

El nuevo alto el fuego entró en vigor a las 11 de la noche (2000 GMT), dijo el ministerio en un comunicado.

EEUU Y FRANCIA ADVIERTEN A SHARAA SOBRE LOS KURDOS Estados Unidos ha emprendido una diplomacia itinerante para establecer un alto el fuego duradero y facilitar la integración de las Fuerzas de Autodefensa -que durante años fueron el principal socio de Washington en Siria- en el Estado dirigido por su nuevo aliado favorito, Sharaa.

Altos funcionarios estadounidenses y franceses han instado a Sharaa a que no envíe sus tropas a las zonas controladas por los kurdos que quedan, por temor a que la reanudación de los combates provoque abusos masivos contra los civiles kurdos, según dijeron fuentes diplomáticas a Reuters.

El año pasado, fuerzas afines al gobierno mataron a casi 1.500 personas de la minoría alauita y a cientos de drusos en actos de violencia sectaria, incluso en ejecuciones.

En medio de la inestabilidad en el noreste, el ejército estadounidense ha estado transfiriendo a cientos de combatientes detenidos del grupo Estado Islámico desde prisiones sirias anteriormente gestionadas por las Fuerzas de Autodefensa a través de la frontera con Irak.

CULMINACIÓN DE UN AÑO DE TENSIONES CRECIENTES A medida que se acercaba la fecha límite del sábado, las fuerzas de las SDF habían reforzado sus posiciones defensivas en las ciudades de Qamishli, Hasakeh y Kobane para un posible combate, según han informado fuentes de seguridad kurdas a Reuters.

El posible enfrentamiento es la culminación de las crecientes tensiones del último año.

Sharaa, cuyas fuerzas derrocaron al gobernante Bashar al-Assad a finales de 2024, ha prometido poner toda Siria bajo el control del Estado, incluidas las zonas controladas por las Fuerzas de Autodefensa en el noreste.

Pero las autoridades kurdas, que han dirigido instituciones civiles y militares autónomas durante la última década, se han resistido a unirse al gobierno islamista de Sharaa.

Tras vencer el plazo de fin de año para la fusión sin apenas avances, las tropas sirias lanzaron la ofensiva este mes.

No tardaron en arrebatar a las Fuerzas de Autodefensa dos provincias clave de mayoría árabe, poniendo bajo control gubernamental yacimientos petrolíferos, presas hidroeléctricas y algunas instalaciones en las que se encontraban combatientes del Estado Islámico y civiles afines.

(Reporte de Orhan Qereman en Qamishli, Khalil Ashawi y Mahmoud Hasano en Deir al-Zor; reporte adicional de Laila Bassam en Beirut, Ece Toksabay en Ankara y Menna Alaa El-Din en El Cairo; redacción de Maya Gebeily, Jonathan Spicer y Hatem Maher; edición de William Mallard, Sharon Singleton, Daren Butler y Diane Craft)