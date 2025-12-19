Siria.- Reino Unido sanciona a individuos y milicias vinculadas al expresidente sirio por violencia contra civiles

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno británico ha anunciado este viernes sanciones contra individuos y milicias vinculadas al expresidente de Siria Bashar al Assad en represalia por la comisión de actos violentos contra la población civil del país durante el ya extinto régimen y durante la ola de violencia que sacudió la costa del país de enero a marzo de 2025 y en la que estuvieron involucrados en parte elementos afines al depuesto mandatario.

Seis individuos (cuatro comandantes milicianos y dos empresarios) han sido castigados con una congelación de sus activos en Reino Unido, prohibición de viaje y la inhabilitación de cualquier cargo directivo que posean en empresas británicas o vinculadas a Reino Unido. Se trata de Ghait Dalla, Miqdad Fatiha, Mohamad al Jasim, Saif Boulad y los empresarios sirio-rusos Mudallal Jouri e Imad Jouri.

Reino Unido sanciona también a las milicias Sultán Murad, División Sha del Sultán Suleiman, dirigidas por Al Jasim y la división Hamzat, comandada por Saif Boulad con la congelación de activos en suelo británico. Estas milicias figuran en el informe realizado por la Comisión de Investigación de Naciones Unidas para Siria como participantes activas en la ola de violencia en la costa del país en la que murieron unas 1.400 personas, la mayoría civiles, según estimaciones aceptadas por la comisión de la ONU.

La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, ha celebrado el anuncio como un gesto más de que, un año después de la "liberación del brutal régimen de Al Assad" a finales del año pasado, Reino Unido "sigue apoyando al pueblo sirio y al Gobierno sirio en la consecución de una transición política inclusiva".

"La rendición de cuentas y la justicia para todos los sirios son vitales para garantizar una solución política exitosa y sostenible en Siria", ha añadido Cooper como motivos de este anuncio porque "las sanciones envían un mensaje claro a quienes buscan socavar el futuro pacífico y próspero de todos los sirios".