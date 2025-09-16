Siria retira las armas pesadas del sur del país, afirma un mando militar

Las fuerzas del gobierno de Siria retiraron las armas pesadas del sur del país, donde Israel exige la creación de una zona desmilitarizada, informó este martes a AFP un alto mando militar.

Este funcionario, que habló bajo condición de anonimato, indicó que el proceso comenzó hace dos meses, tras los violentos enfrentamientos en julio entre combatientes de la minoría drusa y tribus locales sunitas en Sueida, que se intensificaron por la participación de tropas estatales.

Israel, que alberga también una comunidad drusa, bombardeó Siria durante los combates en Sueida, afirmando que actuó en defensa de esta minoría surgida de una rama del chiismo, pero considerada como una corriente esotérica.

Además, las autoridades israelíes argumentaron que buscaron que se cumplan sus exigencias de una desmilitarización del sur de Siria.

Por su parte, una fuente diplomática en Damasco declaró a AFP, también bajo condición de anonimato, que la retirada de las armas pesadas incluye una zona meridional del país hasta unos 10 kilómetros al sur de la capital.

Siria está gobernada por un Ejecutivo interino desde que una coalición de islamistas derrocó a Bashar al Asad el 8 de diciembre, después de casi 14 años de guerra civil.

Los dos países no tienen relaciones diplomáticas desde hace décadas, pero el presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa - un islamista de línea dura en su juventud que ha ablandado sus posturas - informó la semana pasada que está negociando con Israel un acuerdo de seguridad.

Tras el derrocamiento de Al Asad, Israel desplegó tropas en una zona patrullada por la ONU en los Altos del Golán, que sirve como demarcación entre los dos países desde el armisticio de 1973.

Israel ha lanzado cientos de bombardeos contra objetivos en Siria y también realizó incursiones terrestres en el sur del país.

La fuente diplomática en Damasco indicó que hay una reunión prevista entre representantes de Siria y de Israel el viernes 19 de septiembre en Bakú, la capital de Azerbaiyán.

La prensa estatal siria reportó en agosto que el canciller Asad Al Shibani se reunió en París con el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, para discutir sobre la "desescalada".

