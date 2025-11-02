Siria se unirá a la coalición contra Estado Islámico liderada por EEUU

MADRID, 2 nov. 2025 (Europa Press) - El enviado especial estadounidense en Siria, Tom Barrack, ha anunciado que Siria se unirá próximamente a la coalición contra Estado Islámico liderada por Estados Unidos y de la que forman parte otros 88 países, en un discurso pronunciado en la conferencia del Diálogo de Manama en Baréin.

"(Siria) está a punto de firmar la carta de la coalición contra el ISIS. Creo que el ministro de Asuntos Exteriores (sirio, Asaad al) Shabani, podría hablar de ello mañana, lo cual es un paso importantísimo", ha indicado Tom Barrack.

En este sentido, ha expresado su optimismo con la evolución de los últimos meses del Gobierno sirio del que ha destacado su consolidación y su "buen trabajo a pesar de los obstáculos".

"Siria, con un nuevo régimen que asumió el poder el 8 de diciembre, pasó de la guerra de guerrillas y la violencia a un líder político respetado. Con 25 millones de habitantes: un nuevo país, una nueva oportunidad", ha sostenido Barrack.

El enviado estadounidense ha recalcado el papel de países como Estados Unidos, Arabia Saudí, Turquía e Israel en la construcción del nuevo Gobierno de Siria. "El Presidente Trump, el 10 de mayo, en tan solo diez minutos en Arabia Saudí, dijo: 'Denle una oportunidad a este hombre, denle una oportunidad a este régimen'", ha señalado.

En este sentido, varios medios de comunicación internacionales —como la CBS— afirman que la entrada de Siria en la coalición podría tener lugar en una visita de estado del presidente sirio, Ahmed al Shara, a Washington a lo largo del mes de noviembre, en la que sería el primer viaje oficial del mandatario a Estados Unidos.

Las nuevas autoridades sirias, encabezadas por el antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed al Shara, han intentado estrechar lazos con la comunidad internacional para lograr una retirada de sanciones y obtener apoyos de cara a la reconstrucción y la estabilización del país tras más de trece años de guerra civil a causa de la represión de las protestas antigubernamentales de la 'Primavera Árabe' en 2011.

Entre los elementos espinosos de esta etapa de transición figura la posible integración de yihadistas y combatientes extranjeros que viajaron a Siria para combatir contra Al Assad, algunos de los cuales han recibido cargos en el seno de las nuevas autoridades y las fuerzas de seguridad, en medio de llamamientos de algunos países para que diversas de estas figuras sean detenidas y extraditadas.

El principal aliado de Estados Unidos en su operación contra Estado Islámico en Siria han sido las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) con quienes el nuevo Gobierno ha tenido enfrentamientos en medio del proceso de reintegración de las instituciones autónomas kurdo-árabes del noreste del país.