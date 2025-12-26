Siria.- Siria anuncia la detención de tres miembros de una célula de Estado Islámico en Alepo

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades sirias han anunciado este jueves la detención de tres miembros de una célula terrorista vinculada a Estado Islámico y el desmantelamiento "completo" de esta, en un operativo llevado a cabo en la provincia de Alepo, en el norte del país.

"La operación resultó en el desmantelamiento completo de la célula y el arresto de tres de sus miembros. También se incautaron armas, municiones y material preparados para su uso en actos terroristas destinados a desestabilizar la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de la gobernación", ha señalado el jefe de Seguridad Interna de la homónima provincia, Muhamad Abdul Ghani, en declaraciones a la agencia de noticias estatal SANA.

Su detención ha tenido lugar, ha indicado el también coronel, gracias a una operación de "nuestras unidades especializadas, en cooperación con la Dirección General de Inteligencia" que tenía como objetivo "un escondite de una célula terrorista afiliada a Estado Islámico, tras una estrecha vigilancia" de sus integrantes.

El Gobierno sirio anunció este miércoles la captura de Taha al Zubi, líder del grupo yihadista en la gobernación de Damasco, en un operativo llevado a cabo en esta ocasión junto a la coalición internacional encabezada por Estados Unidos. La coalición bombardeó además la semana pasada supuestos objetivos de Estado Islámico en Deir Ezzor (este), matando a cinco personas, unos ataques en represalia por la muerte de tres estadounidenses --dos soldados y un civil-- en una acción de un presunto miembro de la organización terrorista en Palmira el pasado 13 de diciembre.

Por otra parte, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), encabezadas por la milicia kurdo-árabe Unidades de Protección Popular (YPG), han anunciado el desmantelamiento de una célula de Estado Islámico en Deir Ezzor, una operación que se saldó con la detención de seis sospechosos.