Siria.- Siria dice que el levantamiento definitivo de las sanciones de EE. UU. abre el camino a la "recuperación"

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Siria ha afirmado este viernes que el levantamiento definitivo de las sanciones impuestas contra el régimen sirio del expresidente Bashar al Assad por parte de Estados Unidos es "un avance importante" que "contribuye a aliviar las cargas del pueblo sirio y abre el camino para "una nueva fase de recuperación y estabilidad". "Siria expresa su agradecimiento y reconocimiento a Estados Unidos y su gratitud a países hermanos y amigos que contribuyeron, a través de sus posiciones y esfuerzos diplomáticos, a apoyar los esfuerzos encaminados a poner fin a estas sanciones, basándose en su compromiso con la estabilidad regional y el respeto a la soberanía y la unidad de Siria", ha indicado el Ministerio de Exteriores en un comunicado. Asimismo, ha aseverado que este paso "constituye un punto de partida" de cara a la reconstrucción y desarrollo del país, mientras que ha exhortado a todos los sirios, tanto en el país como en la diáspora, a "contribuir a los esfuerzos de recuperación nacional". La cartera también ha renovado su llamamiento a los inversores en el mundo, así como a los empresarios sirios, para que "participen en la reconstrucción". "Renueva su compromiso con una acción nacional responsable y con la apertura y la cooperación constructiva con la comunidad internacional", ha precisado. El levantamiento de las sanciones está reflejado en la llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional aprobada por ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, un texto que recoge la partida de gasto de Defensa para el año fiscal 2026 y que, entre sus 3.000 páginas, incluye la anulación de la Ley César para Siria, la base legal de una ola de sanciones dirigida para aislar al antiguo régimen de Al Assad por la supuesta comisión de crímenes de guerra y contra la Humanidad. El retorno de la inversión extranjera a Siria se antoja crucial para la reconstrucción del país, según estimaciones del Banco Mundial, que estima en unos 200.000 millones de euros la cantidad mínima necesaria para restaurar las infraestructuras básicas de Siria tras cerca de catorce años de guerra. Ahmed Al Shara fue nombrado presidente de transición tras la caída en diciembre de 2024 de Al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezada por Hayat Tahrir al Sham (HTS), entonces liderado por el ahora mandatario, conocido entonces por su nombre de guerra, 'Abú Mohamed al Golani'.