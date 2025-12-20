Siria.- Siria lamenta la muerte de tres estadounidenses en Palmira e insta a EE. UU. a trabajar por la seguridad regional

MADRID, 20 Dic. 2025 (Europa Press) - Las autoridades sirias han condenado este viernes por la noche el ataque que el fin de semana pasado se saldó con la muerte de tres estadounidenses —incluidos dos militares— en la provincia siria de Palmira y han reiterado su compromiso en la lucha contra el terrorismo al tiempo que han instado a Estados Unidos y otras potencias internacionales a proteger a la población civil y contribuir a la restauración de la estabilidad regional. "La República Árabe Siria reitera su firme compromiso de luchar contra el ISIS y garantizar que no tenga refugios seguros en territorio sirio, y seguirá intensificando las operaciones militares contra él dondequiera que represente una amenaza", ha expresado el Ministerio de Exteriores del país en un comunicado en el que ha presentado "esta trágica pérdida" como un síntoma de "la urgente necesidad de fortalecer la cooperación internacional para combatir el terrorismo en todas sus formas". Así las cosas, el Gobierno de Damasco ha apelado a los Estados miembro de la coalición internacional contra el terrorismo en general y a Estados Unidos en particular para que respalden "(sus) esfuerzos de manera que contribuyan a la protección de los civiles y al restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en la región". Este comunicado de Exteriores llega después de que las autoridades estadounidenses hayan informado este viernes del lanzamiento de un "ataque masivo" contra objetivos de Estado Islámico en Siria —al que el Gobierno sirio no ha hecho alusión— en respuesta al episodio del pasado fin de semana en Palmira. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha indicado que la operación, denominada 'Ataque ojo de halcón', "no es el comienzo de una guerra, sino una declaración de venganza". "Hoy hemos perseguido y matado a nuestros enemigos. A muchos. Y seguiremos haciéndolo", ha celebrado, asegurando que Estados Unidos "nunca dudará ni cederá en la defensa" del pueblo estadounidense. El ataque en cuestión fue perpetrado en el centro de Siria cuando los militares participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra el grupo yihadista se saldó con la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional de Iowa y de un intérprete civil. El presidente estadounidense, Donald Trump, lamentó "la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria" y afirmó que se había tratado de un "ataque de Estado Islámico contra Estados Unidos y Siria" en "una zona que no está totalmente controlada" por las autoridades sirias. El incidente coincidió con una visita conjunta de dirigentes de las fuerzas sirias y de la coalición internacional, según informó el portavoz del Ministerio del Interior, quien subrayó entonces que el atacante no tenía relación alguna con las fuerzas de seguridad.