Siria toma el control de otra base de EEUU en coordinación con Washington

El ministerio de Defensa sirio anunció el domingo haber tomado el control de la base de Al Shaddadi, en el noreste del país, en coordinación con las fuerzas estadounidenses.

"Las fuerzas del ejército árabe sirio han tomado el control de la base militar de Al Shaddadi, en la zona rural de Hasaka, tras coordinarse con la parte estadounidense", indica un comunicado del ministerio.

Esta base, situada en las afueras de la ciudad del mismo nombre, alberga fuerzas estadounidenses desplegadas en el marco de la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

La instalación tiene una prisión donde las fuerzas kurdas retenían a miembros de la organización yihadista antes del avance el mes pasado de las fuerzas gubernamentales en la región.

El anuncio se produce tras la confirmación por parte de Washington, el jueves, de la retirada de sus fuerzas de la base de Al Tanf, cerca de las fronteras sirias con Jordania e Irak, que constituía un punto de apoyo estratégico para los Estados Unidos.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, fueron el principal socio de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos contra el EI y tuvieron un papel central en la derrota del grupo yihadista en Siria en 2019.

Sin embargo, tras la caída a finales de 2024 del presidente Bashar al Asad, Estados Unidos se ha acercado al nuevo poder de Damasco y ha revisado su alianza con las fuerzas kurdas.