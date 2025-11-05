Siria. Trump recibirá el lunes en la Casa Blanca al presidente de transición de Siria

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades estadounidenses han confirmado este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el 10 de noviembre a su homólogo sirio, Ahmed al Shara, en la Casa Blanca, haciendo así el anuncio oficial de la visita del antiguo líder yihadista a Washington, donde espera firmar la incorporación de su país a la coalición internacional contra Estado Islámico. "Puedo confirmar que esa reunión tendrá lugar aquí, en la Casa Blanca, el lunes. Forma parte de los esfuerzos diplomáticos del presidente para reunirse con representantes de todo el mundo en busca de la paz", ha declarado la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa. Durante su intervención, ha recordado que el inquilino de la Casa Blanca, cuando visitó la región, "tomó la histórica decisión de levantar las sanciones contra Siria para brindarles una verdadera oportunidad de alcanzar la paz". "Creo que la Administración ha logrado avances significativos en ese sentido bajo el nuevo liderazgo", ha dicho, en referencia a Al Shara. El anuncio oficial de Estados Unidos ha llegado días después de que el ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, comunicara que en la visita Al Shara mantendría conversaciones sobre la reconstrucción de Siria tras la guerra. De concretarse, será la primera vez que un presidente sirio viaja a Washington desde la independencia del país en 1946, y la segunda visita del presidente Al Shara a Estados Unidos, tras su asistencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre.