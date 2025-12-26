Siria.- Un grupo extremista suní reivindica el atentado en una mezquita en un barrio alauí de Homs, Siria

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

El grupo extremista suní Ansar al Sunna ha reivindicado este viernes la autoría del atentado perpetrado en una mezquita situada en un barrio de mayoría alauí en la ciudad siria de Homs (oeste), que ha dejado al menos ocho muertos y cerca de 20 heridos, según el último balance de las autoridades.

"Por la gracia de Dios todopoderoso, los muyahidín de las Brigadas Ansar al Sunna, en cooperación con muyahidín de otro grupo, activaron una serie de artefactos dentro del templo nusairí de Imam Alí bin Abitalib, lo que provocó la muerte y heridas a 40 nusairíes", ha dicho, usando un término usado como sinónimo para referirse a los alauíes.

Así, el grupo, que ya reclamó la responsabilidad de un atentado perpetrado en junio en una iglesia de la capital, Damasco, ha recalcado en un breve mensaje publicado a través de sus canales de propaganda que sus ataques "seguirán aumentando y apuntarán a todos los infieles y apóstatas".

El ataque ha sido condenado por el Ministerio de Exteriores sirio, que ha indicado que "este cobarde acto criminal constituye un ataque flagrante a los valores humanos y morales". "Tiene lugar en el contexto de repetidos intentos desesperados de desestabilizar la seguridad y la estabilidad y sembrar el caos entre el pueblo sirio", ha señalado.

"Siria renueva su firme posición en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y enfatiza que tales crímenes no disuadirán al Estado de continuar sus esfuerzos para establecer seguridad, proteger a los ciudadanos y responsabilizar a los involucrados en estos actos criminales", ha zanjado.