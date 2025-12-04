Siria.- Una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU visita Siria por primera vez en la historia

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Una delegación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha llegado este jueves a Siria en la que supone la primera visita de este tipo en la historia del país y que tiene lugar a tan solo unos días de que se cumpla el primer aniversario de la caída del expresidente Bashar al Assad.

Los miembros de la delegación han entrado esta mañana en el país tras cruzar el paso fronterizo de Jdeidet Yabus, entre Líbano y Siria, y está previsto que los representantes se reúnan a lo largo de la jornada con "varios altos cargos sirios" y miembros de la sociedad civil, según informaciones recogidas por la agencia estatal SANA.

Está previsto que los diplomáticos visiten Líbano durante el viernes y el sábado tras pasar por el barrio de Jobar, en Damasco, la capital, que ha sido objeto de fuertes bombardeos.

El Consejo de Seguridad ha retirado recientemente las sanciones impuestas contra el que es ahora el presidente de transición, Ahmed al Shara, a medida que insta a poner en marcha una transición inclusiva en el país, que se vio sumido en una guerra civil de casi 14 años.