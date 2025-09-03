Siria: Varios detenidos en Siria por cometer "abusos" durante los combates sectarios de julio en Sueida

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de transición de Siria han informado este miércoles de la detención de varias personas presuntamente implicadas en la comisión de "abusos" durante los combates sectarios entre milicianos drusos y beduinos que tuvieron lugar el pasado mes de julio en Sueida y que se saldaron con unos 700 muertos.

Ammar Ezzedine, portavoz de la comisión que investiga lo ocurrido en la citada provincia del sur del país, ha confirmado el arresto de "varios individuos sospechosos de cometer violaciones durante la violencia" desatada en la zona, al tiempo que ha matizado que todos ellos están pendientes de pasar a disposición judicial.

Asimismo, ha explicado que el Ministerio del Interior ha ordenado estas detenciones tras supervisar varios vídeos en los que se podía observar a algunos de los sospechosos, según informaciones recogidas por la agencia siria de noticias SANA.

Ezzedine ha manifestado que los miembros de la comisión han interrogado ya a un gran número de sospechosos y ha mantenido encuentros con varios altos cargos para "entender el contexto legal e histórico de lo sucedido en Sueida".

"Hemos obtenido vídeos que documentan las violaciones cometidas por todas las partes implicadas, y los hemos entregado a los Ministerios del Interior y de Defensa con fotografías de los acusados", ha señalado, al tiempo que ha explicado que, posteriormente, han sido investigados y arrestados.

La comisión ha solicitado, además, que aquellos que sean detenidos e imputados sean sometidos a un juicio público que permita a la población ser partícipe de los acontecimientos.

En este sentido, ha recalcado que el Gobierno sirio "se toma en serio la Justicia" y espera acabar con la "impunidad" en lo referente a estas violaciones, si bien los miembros de la comisión no han podido acceder directamente a la zona de los combates, aunque sí han logrado entrar en "áreas específicas".

No obstante, las autoridades han asegurado que la investigación "es viable incluso sin entrar en la ciudad gracias a un mecanismo que incluye la presencia de personas que colaboran con la comisión".

ACUSACIONES DE AMNISTÍA

Sobre las acusaciones realizadas el martes por la organización Amnistía Internacional, Ezzedine ha señalado que "están incompletas".

"Nos hubiera gustado que fueran más exhaustivas para cubrir todas las violaciones o que la ONG hubiese señalado también violaciones cometidas por otras partes", ha apuntado.

"Publicar un informe que solo señala a una parte solo sirve para echar más leña al fuego en vez de calmar la situación", ha afirmado en relación con el documento de Amnistía, que acusaba a las fuerzas sirias de haber cometido "ejecuciones extrajudiciales" contra población drusa en la ciudad de Sueida.

No fue hasta mediados de julio que el Gobierno sirio confirmó el alto el fuego en la gobernación de Sueida y el despliegue de sus fuerzas de seguridad para preservar el cese de la violencia, marcada por los combates entre beduinos afines a las autoridades de Damasco contra milicias de la minoría drusa. Estos combates se saldaron con unos 700 muertos, entre ellos casi 250 civiles.