Siria y Arabia Saudí firman acuerdos de inversión para impulsar sus economías

DAMASCO (AP) — Siria y Arabia Saudí firmaron el sábado acuerdos de inversión multimillonarios, incluyendo un importante proyecto de telecomunicaciones, una aerolínea conjunta de bajo costo y un aeropuerto internacional en el norte de Siria

Siria está tratando de resucitar su economía después de una larga guerra que mató a casi medio millón de personas y causó una destrucción generalizada. La mayoría de las sanciones occidentales sobre Siria fueron levantadas después de que un nuevo liderazgo asumiera el poder tras la destitución del expresidente Bashar Assad en diciembre de 2024, abriendo el camino para que las inversiones fluyan hacia el país

Abdulsalam Haykal, ministro de comunicaciones y tecnología de la información de Siria, declaró que el proyecto de telecomunicaciones de casi US$1.000 millones se llevará a cabo en dos etapas que durarán entre 18 meses y dos años

"El proyecto contribuye a convertir a Siria en un centro internacional de telecomunicaciones", afirmó, añadiendo que el proyecto SilkLink implicará la instalación de miles de kilómetros de cables para mejorar la conectividad a internet entre Asia y Europa

El ministro de Inversión de Arabia Saudí, Khalid al-Falih, indicó que el proyecto será liderado por la Compañía de Telecomunicaciones de Arabia Saudí, o Grupo STC

Al-Falih expresó que el Ministerio de Energía en Siria también firmó un acuerdo de agua con ACWA Power de Arabia Saudí, conocida por gestionar proyectos de generación de energía y plantas de producción de agua desalinizada en el Oriente Medio y más allá

Además se creará una nueva aerolínea de bajo costo llamada Flynas Syria, dijeron ambas partes. El valor de la inversión no fue revelado

Arabia Saudí, una importante fuente de apoyo para el nuevo gobierno de Siria liderado por el presidente interino Ahmad al-Sharaa, también lanzará un fondo de inversión para desarrollar el aeropuerto internacional en la ciudad norteña de Alepo que servirá a 12 millones de pasajeros anualmente, según los dos gobiernos

En julio, Siria y Arabia Saudí anunciaron 47 acuerdos de inversión valorados en más de US$6.000 millones

