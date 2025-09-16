Siria y Estados Unidos trabajan para alcanzar un "acuerdo de seguridad" con Israel, dice cancillería siria

Damasco y Washington trabajan para alcanzar "acuerdos de seguridad" con Israel como parte de una hoja de ruta para pacificar la provincia de Sueida, habitada en su mayoría por la minoría drusa, en el suroeste de Siria, afirmó este martes la cancillería siria.

"Estados Unidos, en consulta con el gobierno sirio, trabajará para alcanzar acuerdos de seguridad con Israel en relación con el sur de Siria que aborden las preocupaciones legítimas de ambos países en materia de seguridad, al tiempo que se hace hincapié en la soberanía y la integridad territorial de Siria", afirmó el Ministerio sirio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

