Siria y kurdos se acusan mutuamente tras mortífero bombardeo en el norte del país

Las autoridades sirias desmintieron el domingo haber llevado a cabo un mortífero bombardeo el día anterior contra un pueblo del norte de Siria y acusaron a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), el brazo armado de la administración kurda, de ser las responsables.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) había anunciado el sábado que siete civiles murieron en un bombardeo realizado por fuerzas gubernamentales contra el pueblo de Oum Tina, cerca de Deir Hafer, en la provincia de Alepo.

Las FDS acusaron a "facciones proturcas afiliadas al gobierno de Damasco" de llevar a cabo el ataque.

"Negamos categóricamente" las acusaciones contra el ejército sirio, indicó el Ministerio de Defensa, citado por la agencia oficial Sana.

"Los que bombardearon el pueblo fueron las FDS", añadió el ministerio, acusando a las fuerzas kurdas de "apuntar sistemáticamente a civiles en el este de la provincia de Alepo".

"Nuestras fuerzas detectaron el lanzamiento de cohetes desde uno de los lanzadores de las FDS en dirección al pueblo de Oum Tina", declaró.

Después de que una coalición de islamistas derrocara al dirigente sirio Bashar al Asad en diciembre de 2024, las nuevas autoridades y las FDS concluyeron en marzo un acuerdo para integrar las instituciones civiles y militares de la administración autónoma kurda del norte del país en las instituciones nacionales.

Pero las diferencias entre ambas partes han retrasado su implementación. Los kurdos reclaman un sistema de gobierno que preserve parte de la autonomía que poseen de facto, mientras que Damasco rechaza "cualquier forma" de descentralización.

