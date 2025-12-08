Siria/Crónica.- Siria celebra en las calles el primer aniversario de la caída de Al Assad

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) Siria ha conmemorado este lunes el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al Assad tras cerca de catorce años de guerra civil con una serie de movilizaciones populares y diversos desfiles militares, el principal de los cuales ha tenido lugar en la capital, Damasco, en presencia del ahora presidente de transición, Ahmed al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS). La huida de Al Assad a Rusia el 8 de diciembre de 2024 marcó el colapso del régimen familiar iniciado en 1971 tras un golpe de Estado encabezado por Hafez al Assad, sucedido a su muerte en el año 2000 por su hijo, Bashar, quien abandonó el país ante el fulgurante avance de yihadistas y rebeldes desde Idlib, desde donde llegaron a la capital tras capturar las principales ciudades a raíz de una ofensiva lanzada el 27 de noviembre. El expresidente fue sucedido tras ello en el poder por Al Shara, hasta entonces conocido por su nombre de guerra, 'Abú Mohamed al Golani', quien desde entonces ha intentado cultivar una figura de moderación y ha intentado estrechar lazos con los países occidentales con el objetivo declarado de allanar el camino a la reconstrucción y la recuperación del país, devastado por la guerra desatada por la cruenta represión en 2011 de las protestas prodemocráticas al hilo de la 'Primavera Árabe'. El propio Al Shara ha dado el pistoletazo de salida a los actos con un discurso desde la Mezquita de los Omeyas de Damasco, en la que ha aparecido vestido con las mismas ropas militares que usaba durante su periodo al frente de HTS y a su entrada a la capital en diciembre de 2024, en un gesto simbólico después de colgar estos ropajes y aparecer en público con traje y corbata desde entonces. Así, el ahora presidente de transición ha prometido desde la mezquita —la principal de la capital y una de las más grandes y antiguas del mundo— "reconstruir Siria como una nación fuerte a través de un desarrollo merecedor de su presente y su pasado, merecedor de su antigua civilización". "La reconstruiremos con obediencia a Dios todopoderoso, en apoyo a los oprimidos y manteniendo la justicia entre la población", ha señalado. "Ninguna fuerza, independientemente de su poder o influencia, podrá ponerse en nuestro camino. Ningún obstáculo nos disuadirá y juntos haremos frente a todos los desafíos que tenemos por delante, si Dios quiere", ha dicho, antes de ensalzar la "clara y decisiva victoria" obtenida por yihadistas y rebeldes frente a las tropas de Al Assad. "Preservar y avanzar a partir de esta victoria es el principal deber de todos los sirios", ha sostenido Al Shara, según ha indicado la Presidencia siria en su cuenta en Telegram. Asimismo, ha pedido a la población "confianza" mientras "sigue comprometido con servirla, en línea con sus principios", en busca de legitimidad al proceso de transición que encabeza desde hace ahora un año. El acto en la Mezquita de los Omeyas ha tenido además otro componente simbólico cuando Al Shara ha desvelado una pieza de la Kaaba de la Gran Mezquita de La Meca —centro religioso del islam—, que ha descrito como un "regalo" entregado por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, tras su viaje a Arabia Saudí, en la que fue su primera visita oficial al extranjero después de ser puesto al frente de Siria. ACTOS DE CELEBRACIÓN Posteriormente, tanto Damasco como otras ciudades sirias han sido escenario de diversas marchas populares y desfiles militares para marcar el primer aniversario de la caída de Al Assad, unos actos encabezados por Al Shara en la capital, donde ha encabezado un desfile en la autovía de Meze, que conecta con el aeropuerto, en el que se han desplegado helicópteros y paracaidistas. Estos desfiles han tenido lugar también en las provincias de Homs, Hama, Alepo, Idlib y Latakia, con el despliegue de helicópteros y paracaidistas, tras lo que el ministro del Interior sirio, Anas Jatab, ha afirmado que el país "se encuentra ante la historia" para "escribir una nueva página". "El amanecer de la liberación ha surgido después de la oscuridad a través de grandes sacrificios y hechos heroicos que no se borrarán de la memoria", ha apuntado en un mensaje en su cuenta en la red social X. "Es un día de alegría y orgullo, pero debemos darnos cuenta de que la liberación no es el final, sino el comienzo de la batalla de la construcción", ha sostenido. En este sentido, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha resaltado que "muchos" refugiados y desplazados sirios aún no han logrado regresar a sus hogares un año después de la caída del régimen, si bien ha destacado que sí han podido hacerlo más de tres millones, incluidos 1,2 millones desde el extranjero y 1,9 millones a nivel interno. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, ha destacado que se trata de "una oportunidad única para ayudar a poner fin a una de las peores crisis humanitarias del mundo", antes de agregar que "sin un respaldo global urgente, esta ventana de esperanza se cerrará". "Los sirios están listos para la reconstrucción. La pregunta es si el mundo está listo para ayudarlos a hacerlo", ha destacado Grandi, después de que ACNUR insistiera en que estos retornos son "un paso crítico en el proceso de sanación de Siria", tras años de guerra marcados por el desplazamiento masivo de población. MENSAJES INTERNACIONALES Por su parte, la comunidad internacional ha reaccionado al aniversario con una serie de mensajes centrados en alabar las oportunidades de democratización que se abrieron en el país tras la huida de Al Assad y en insistir en sus reclamaciones a las nuevas autoridades para que materialicen una transición inclusiva. "Rindo homenaje a la resiliencia y la valentía del pueblo sirio, que nunca dejó de alimentar la esperanza a pesar de soportar dificultades inimaginables", ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien ha sostenido que a Siria le espera "mucho más que una transición política", ya que tiene por delante "la oportunidad de reconstruir comunidades destrozadas y sanar profundas divisiones". La Unión Europea (UE) ha aplaudido los "progresos" registrados y ha insistido en la necesidad de "un diálogo nacional" para un país "inclusivo y democrático", en un mensaje firmado por la Alta Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Kaja Kallas, junto a las comisarias para el Mediterráneo y de Gestión de Crisis, Dubravka Suica y Hadja Lahbib, respectivamente. Así, han destacado que "la caída del régimen de Al Assad marcó el fin de décadas de una dictadura brutal, responsable de la muerte, desaparición y desplazamiento de cientos de miles de personas y la destrucción de gran parte del país". De esta forma, han aplaudido "los compromisos de las autoridades de transición para una transición pacífica e inclusiva, así como los progresos realizados desde diciembre de 2024", entre los que figuran la firma de la Declaración Constitucional y la formación de nuevas instituciones, si bien han mostrado por contra su "profunda preocupación" por "las oleadas de violencia" en varias partes del país, incluidas denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales de cientos de civiles por parte de las fuerzas de seguridad y grupos asociados. Por su parte, el enviado de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, ha recalcado este lunes que el futuro de Siria "pertenece a todos los sirios". "A todos los sirios: suníes, alauíes, kurdos, cristianos, drusos, árabes, turcomanos, circasianos, y a todos los que llaman hogar a esta antigua tierra. Tras muchos años de dolor, hoy celebramos que su esperanza compartida resurja", ha zanjado.