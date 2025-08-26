Siria/Israel: muere una persona en un nuevo ataque del Ejército de Israel contra Siria

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra una localidad siria situada cerca de la frontera, según ha informado la agencia estatal siria de noticias, SANA, sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado por ahora sobre este suceso.

El ataque ha sido ejecutado contra la localidad de Tranja, ubicada en la provincia de Quneitra, en los Altos del Golán, tal y como ha recogido SANA, que ha indicado además que las tropas israelíes han realizado avances en las últimas horas hacia Sueisa, también situada en esta zona del país asiático.

El incidente ha tenido lugar un día después de que las tropas israelíes lanzaran varias incursiones en Quneitra y se hicieran con el control de Tal Bat al Uarda en los alrededores del monte Hermón, unos hechos criticados por Damasco, que sostuvo que suponen una "amenaza directa" a la paz y la seguridad en la región de Oriente Próximo.

Apenas unas horas antes, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, había insistido en que el Ejército israelí mantendrá su despliegue en la cima del monte Hermón, ocupado por las fuerzas israelíes a raíz de la caída en diciembre de 2024 de Bashar al Assad, un hecho denunciado por Damasco, en medio de los esfuerzos para un histórico acuerdo bilateral en materia de seguridad que estaría siendo mediado por Estados Unidos.

Israel ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país de Al Assad después de la toma de Damasco el pasado 7 de diciembre por yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder es ahora el presidente de transición del país, en medio de las denuncias internacionales sobre su entrada en territorio sirio y las exigencias desde Damasco para su retirada.