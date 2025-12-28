Siria/Líbano.- Desaparecidas al menos cinco personas al intentar cruzar un río en la frontera entre Líbano y Siria

MADRID, 28 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Alrededor de cinco personas han sido dadas por desaparecidas este domingo tras ser arrastradas por las aguas de un río cuando intentaban cruzar de forma irregular la frontera entre Líbano y Siria, según han confirmado los equipos de rescate sirios, que han confirmado que hay al menos tres supervivientes. El incidente tuvo lugar durante la madrugada, cuando un grupo integrado por once personas intentó cruzar el río Nahr al Kabir entre las localidades de Al Shabruniyé y Al Dabusiyé, en medio de intensas lluvias y una fuerte corriente, lo que provocó que varios de ellos fueran arrastrados por las aguas. El jefe de la Defensa Civil de Talkalaj, Munir Qadur, ha indicado que los equipos de rescate, apoyados por las fuerzas de seguridad, han rescatado a tres personas, quienes habrían confirmado que cuatro habrían logrado volver a territorio libanés antes de que el resto se vieran arrastradas por el río, según ha informado la agencia estatal siria de noticias, SANA. Así, ha manifestado que las operaciones han sido suspendidas temporalmente en la zona debido a las malas condiciones, que hacen peligroso continuar con estos trabajos. Qadur ha agregado que al lugar han sido trasladados vehículos especializados, si bien tampoco pueden llevar a cabo sus labores por lo peligroso de la situación. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres, ha elevado a ocho los desaparecidos, entre ellos cinco niños, al tiempo que ha resaltado que la zona es un punto habitual de cruces irregulares a través de la frontera debido a la falta de puestos oficiales en este área y el endurecimiento de las medidas de seguridad.