Siria/Líbano.- El ministro de Exteriores de Siria llega a Líbano en su primera visita tras la caída de Al Assad

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, ha llegado este viernes a Líbano, en la que supone la primera visita oficial al país por parte de un alto cargo de las autoridades instauradas tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes.

Al Shaibani ha llegado al Aeropuerto Internacional Rafik Hariri al frente de una delegación que incluye al ministro de Justicia, Mazhar al Luais; el jefe de los servicios de Inteligencia, Hasán al Salamé; y al viceministro del Interior sirio, Abdelqader Tahan, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

La visita tiene lugar a invitación del ministro de Exteriores libanés, Yusef Ragi, con el objetivo de abordar la mejora de las relaciones bilaterales y la reactivación de los lazos diplomáticos, en medio de los contactos para una coordinación a nivel de seguridad en la frontera común, escenario de varios enfrentamientos durante los últimos meses.

Las autoridades en pie en Siria tras la caída de Al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) --cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición--, han lanzado durante los últimos meses varias operaciones contra Hezbolá, aliado del exmandatario sirio.