Sisi acepta invitación de Trump para el Consejo de Paz

"Egipto, añade el comunicado sobre el Consejo de Paz, reitera su agradecimiento al liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump y su compromiso para poner fin a la guerra en Gaza y establecer la paz, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio".

El Cairo también expresa su apoyo a la misión del Consejo de Paz como parte de la segunda fase del plan integral para poner fin al conflicto en Gaza, de conformidad con la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Egipto "confirma sus continuos esfuerzos en coordinación con Estados Unidos y sus socios para garantizar la estabilización del alto el fuego, el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria y los suministros de socorro, el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización, lo que permite al Comité Nacional para la Administración de la Franja de Gaza llevar a cabo sus tareas, y el inicio de proyectos de recuperación temprana en toda la Franja como preparación para la reconstrucción, impulsando una paz justa y duradera y haciendo efectivo el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y la autosuficiencia en la Franja de Gaza". (ANSA).