LA NACION

Sismo de 4,3 remece el área de la Bahía de San Francisco; muchos reportan una fuerte sacudida

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sismo de 4,3 remece el área de la Bahía de San Francisco; muchos reportan una fuerte sacudida
Sismo de 4,3 remece el área de la Bahía de San Francisco; muchos reportan una fuerte sacudidaJeff Chiu - AP

BERKELEY, California, EE.UU. (AP) — Un sismo de magnitud 4,3 despertó a varias personas con un fuerte vaivén en el área de la Bahía de San Francisco la madrugada del lunes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El temblor ocurrió al este-sureste de Berkeley, informó el servicio. Sucedió poco antes de las tres de la mañana, hora local.

Algunas personas publicaron en internet que habían sentido cómo sus casas se sacudían.

“Nos llegan llamadas desde San Francisco y el East Bay y de todas partes”, dijo el presentador de KTVU-TV, Dave Clark, en un video desde la sala de redacción. “Las cosas se estaban sacudiendo en nuestra sala de redacción. ... Sorprendió a todos”.

En un primer momento se desconocía si había heridos o daños significativos.

LA NACION
Más leídas
  1. Ratificaciones, decepciones, chispazos y alegrías: las múltiples sensaciones en Bakú
    1

    Gran Premio de Azerbaiyán: ratificaciones, decepciones, chispazos y alegrías que se vieron en las calles de Bakú

  2. El argentino implacable en la victoria sobre el último campeón y una buena noticia para Felipe Contepomi
    2

    Top 14 de Francia: el argentino implacable y la buena noticia para Felipe Contepomi

  3. Francisco Cerúndolo, campeón con el equipo Mundo: la ajustada definición frente a la Europa de Alcaraz
    3

    Laver Cup: Mundo volvió a sorprender a Europa, en un desenlace emotivo para Taylor Fritz

  4. La zona residencial entre dos barrios porteños que crece con proyectos de autor
    4

    Al costado de las vías: la zona residencial entre dos barrios porteños que crece con proyectos gourmet

Cargando banners ...