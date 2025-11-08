Sismo de 4,9 grados sacude el territorio de El Salvador

Un sismo de 4,9 grados de magnitud con epicentro en el océano Pacífico sacudió este sábado el territorio de El Salvador sin causar víctimas ni daños, informaron fuentes de sismología.

El temblor se registró a las 19:49 locales (01:49 GMT del domingo) a una profundidad de 65,9 km y a 35 km al sur del puerto El Triunfo, según el informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Hasta el momento no se habían registrado víctimas ni daños, según medios locales.

El Ministerio del Ambiente aclaró que no existía alerta de tsunami por el sismo con epicentro a 102 km al sureste de la capital salvadoreña.

Centroamérica es afectada por movimientos telúricos debido a la convergencia de las placas tectónicas Caribe y Cocos en la zona del océano Pacífico.

