Sismo de 5,9 grados sacude la frontera entre Guatemala y México

Un sismo de 5,9 grados con epicentro en el océano Pacífico sacudió este sábado la frontera entre Guatemala y México sin que hasta ahora se reporten víctimas o daños, informaron los servicios sismológicos.

El país centroamericano ha sido golpeado en las últimas semanas por una serie de fuertes sismos que han dejado casi una decena de muertos y miles de afectados.

El movimiento telúrico de este sábado se registró a las 14:40 locales (20:40 GMT) a 101 km al suroeste de la ciudad costera guatemalteca de Champerico, en la frontera marítima de ambos países, y a 9 km de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), a cargo de la protección civil en Guatemala, no reportó por el momento personas lesionadas o daños por el temblor, sensible principalmente en el oeste del país.

El pasado 8 de julio, un movimiento telúrico de magnitud 5,7 dejó siete muertos, unos 15.000 afectados y 2170 viviendas con daños en el departamento de Sacatepéquez, cercano a Ciudad de Guatemala (centro).

Otras dos personas fallecieron en temblores de 5,6 y 5,3 grados a finales de julio en el departamento de Jutiapa, frontera con El Salvador.