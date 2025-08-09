LA NACION

Sismo de 5,9 grados sacude la frontera entre Guatemala y México

Un sismo de 5,9 grados con epicentro en el océano Pacífico sacudió este sábado la frontera entre...

Un sismo de 5,9 grados con epicentro en el océano Pacífico sacudió este sábado la frontera entre Guatemala y México sin que hasta ahora se reporten víctimas o daños, informaron los servicios sismológicos.

El país centroamericano ha sido golpeado en las últimas semanas por una serie de fuertes sismos que han dejado casi una decena de muertos y miles de afectados.

El movimiento telúrico de este sábado se registró a las 14:40 locales (20:40 GMT) a 101 km al suroeste de la ciudad costera guatemalteca de Champerico, en la frontera marítima de ambos países, y a 9 km de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), a cargo de la protección civil en Guatemala, no reportó por el momento personas lesionadas o daños por el temblor, sensible principalmente en el oeste del país.

El pasado 8 de julio, un movimiento telúrico de magnitud 5,7 dejó siete muertos, unos 15.000 afectados y 2170 viviendas con daños en el departamento de Sacatepéquez, cercano a Ciudad de Guatemala (centro).

Otras dos personas fallecieron en temblores de 5,6 y 5,3 grados a finales de julio en el departamento de Jutiapa, frontera con El Salvador.

