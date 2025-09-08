Sismo de magnitud 5,3 sacude Grecia
Un sismo de magnitud 5,3 sacudió la isla griega de Eubea en la madrugada del martes y se sintió con
Un sismo de magnitud 5,3 sacudió la isla griega de Eubea en la madrugada del martes y se sintió con fuerza en Atenas, informaron las autoridades.
El temblor se produjo a las 00H30 hora local (21H30 GMT) a 45 kilómetros de la costa al noreste de la capital griega, informó el Instituto de Geodinámica del Observatorio Nacional de Atenas.
El epicentro se situó a 4 kilómetros de la localidad costera de Nea Styra, al suroeste de Eubea, la segunda isla más grande de Grecia, reportó el instituto.
No hubo informes inmediatos de víctimas ni daños.
Situada sobre varias fallas en el sureste del Mediterráneo, Grecia se ve afectada regularmente por terremotos.
El sismo mortal más reciente se produjo en octubre de 2020 en la isla de Samos, en el mar Egeo.
De magnitud 7, ese terremoto provocó dos muertes en Samos y más de 100 en la ciudad portuaria turca de Izmir.
