Sismo de magnitud 5,5 remece centro de Bangladés deja al menos 6 muertos

DACA, Bangladesh (AP) — Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió el centro de Bangladesh el viernes y se cobró la vida de al menos seis personas, además de dejar decenas de heridos, según las autoridades. En la capital, Daca, los edificios se remecieron durante el temblor, lo que llevó a los residentes, presas del pánico, a salir a las calles.

El temblor se registró a las 10:38 de la mañana y tuvo su epicentro en la zona de Ghorashal, en el distrito de Narsingdi, a unos 25 kilómetros (16 millas) de Daca. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicó que se localizó a una profundidad de 10 kms (6 millas).

La televisora DBC, con sede en Daca, reportó que al menos seis personas murieron en la capital: tres por el derrumbe del techo de un edificio y una pared, y tres peatones cuando les cayeron encima las barandillas de un edificio.

Según el USGS, el norte y el sureste de Bangladesh tiene más actividad sísmica debido a las interacciones entre las placas de India y Eurasia, mientras que la región central es menos activa.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.