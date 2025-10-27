Sismo de magnitud 6,5 en las Antillas

Un sismo de magnitud 6,5 sacudió la costa del territorio francés de Guadalupe, en el Caribe, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que se registraran daños ni heridos en lo inmediato.

El USGS indicó que el epicentro del terremoto se situó a unos 160 kilómetros al este de la isla caribeña, a una profundidad de nueve kilómetros, y se produjo alrededor de las 08H30 (12H30 GMT).

Las autoridades emitieron una alerta de tsunami tras el temblor inicial, al que siguieron varias réplicas de magnitud 6 y 5,4.

Según periodistas de AFP, las diferentes sacudidas se sintieron en Guadalupe y Martinica. Varias otras islas del Caribe también sintieron el temblor.

El Caribe es una región de frecuente actividad sísmica.

asa-tbm-kl/cal/vk/hgs/mb