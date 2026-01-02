Sismo de magnitud 6.5 remece estados del centro y sur de México, sin daños hasta el momento

CIUDAD DE MÉXICO, 2 ene (Reuters) - Un fuerte sismo sacudió el viernes varios estados del centro y sur de México, sin que hasta el momento haya reporte de daños, pero causando escenas de pánico entre los ciudadanos así como evacuaciones masivas de edificios. El sismo de magnitud 6.5 tuvo su epicentro en la localidad Rancho Viejo, en el estado sureño Guerrero, con una profundidad de 35 kilómetros, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El movimiento telúrico hizo sonar la alerta sísmica en Ciudad de México y el vecino Estado de México, mientras cientos de personas salían de los edificios atemorizadas, según testigos de Reuters.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estaba hablando en su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional cuando sonaron las alarmas y evacuó la sala junto a los periodistas.

A su regreso, informó que tras conversar con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, hasta el momento no había daños en esa zona. Tampoco fueron detectados por el momento daños en Ciudad de México, de acuerdo con un sobrevuelo realizado por helicópteros del Gobierno, agregó. (Redacción México)